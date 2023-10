Psg e Napoli all'orizzonte, Reijnders: "Settimana importante. La Champions è un sogno"

Nel corso dell'intervista rilasciata a Tuttosport, Tijjani Reijnders non ha solo parlato della Juventus contro cui il Milan giocherà fra due giorni ma è andato oltre e ha commentato tutta la settimana che aspetta i rossoneri: l'impegno con i bianconeri, infatti, sarà seguito da quelli con Psg e Napoli (entrambi in trasferta) nei successivi sei giorni. Le sue parole in merito: "Settimana importante: mercoledì il Psg e domenica prossima il Napoli. È uno dei momenti più importanti dell’annata.

Ci servono soprattutto i 3 punti in Europa. La Champions è un altro sogno, sono al Milan per questo. Vogliamo arrivare il più lontano possibile"