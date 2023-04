PSG, flop Renato Sanches. Già 16 partite saltate per infortunio, in estate sarà ceduto?

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Paris Saint-Germain riflette sul futuro di Renato Sanches . Il centrocampista portoghese, che ha già saltato 16 partite in questa stagione, è rientrato in campo lo scorso 11 marzo ma nell'ultima sfida di campionato (quella contro il Nizza) ha rimediato un nuovo problema fisico che potrebbe tenerlo lontano dai campi per un altro mese.

Il suo acquisto, sottolinea la stampa francese, è stato fortemente voluto da Luis Campos, mentre la dirigenza non era sembrata molto convinta della scelta: la proprietà preferiva Seko Fofana del Lens, il cui cartellino però costava circa 40 milioni. Così, per 15 milioni, alla fine è arrivato l'ex Bayern, cercato anche dal Milan e protagonista nelle ultime due stagioni con la maglia del Lille, seppure abbia saltato ben 33 partite in totale. Campos si è sempre fidato del potenziale del suo pupillo, che però ha trascorso quasi 80 giorni in infermeria. Un numero eccessivo per un giocatore che fa parte di una squadra che ha sempre grandi obiettivi e che ha bisogno di giocatori integri per raggiungerli. Per questo motivo, in estate non è esclusa la cessione.