PSG ha nuovo sponsor da oltre 50 milioni

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Il Paris St.Germain ha trovato il nuovo sponsor di maglia. Si tratta, come si legge sul profilo in portoghese del club, della catena Accor che possiede più di 4.800 hotel nel mondo e che dovrebbe stampare sulla maglia del Psg 'All' che si riferisce al suo 'fidelity program'. Maggiori dettagli, fra i quali quelli economici, dell'accordo verranno rivelati domani in una conferenza stampa a cui prenderanno parte il presidente del club parigino, Nasser Al-Khelaifi, e quello di Accor, Sébastien Bazin, secondo il quale "questo patrocinio vuole unire un'azienda leader dell'ospitalità globale al club che sta crescendo più rapidamente al mondo". Il giornale "Le Parisien" ipotizza che il nuovo sponsor pagherà una cifra superiore ai 50 milioni di euro all'anno, superiore ai 52 che riceve il Manchester City da Etihad e inferiore solo ai 70 annui che riceve il Real Madrid da Emirates.