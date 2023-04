PSG ko col Lione: altro errore di Donnarumma, Messi fischiato

Fonte: ANSA

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - PARIGI, 02 APR - Il Paris Saint-Germain è stato battuto in casa, per la seconda volta consecutiva, dal Lione (1-0) in una serata in cui nulla ha funzionato, dalla difesa a Lionel Messi, fischiato già al momento della lettura delle formazioni. Ora l'undicesimo titolo in Ligue 1 è davvero in pericolo. Dominato dal Rennes (2-0) poco prima della sosta per le nazionali, il PSG ha mostrato ancora una volta tutte le sue debolezze del momento. Lens (secondo) e Marsiglia (terzo) distano solo sei lunghezze, che non sembrano più insormontabili dato che il Paris sta giocando male.