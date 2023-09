PSG, la lista Champions: fuori in due, dentro Navas e Kimpembé

Come ampiamente prevedibile, Marco Verratti ed Hugo Ekitike non sono stati inseriti nella lista Champions del Paris Saint-Germain. Il centrocampista azzurro è l'ultimo degli "indesiderati" ancora in rosa e ha da tempo le valigie in mano: ad attenderlo c'è il Qatar e l'Al-Arabi, anche se non è escluso un rilancio di qualche club arabo o un inserimento di società turche.

L'attaccante, invece, aveva molto mercato in Premier, Bundesliga e Serie A ma non ha trovato l'accordo con le squadre interessate ed è rimasto a Parigi. Randal Kolo Muani e Gonçalo Ramos sono le prime scelte di Luis Enrique e per questo motivo la sua presenza in lista non è necessaria.

Ci sono, invece, Keylor Navas e Presnel Kimpembé: il portiere ha deciso di restare e fare da vice a Gianluigi Donnarumma, mentre il difensore è pronto a tornare in campo dopo i tanti infortuni della passata stagione. Un rinforzo importante per l'ex CT della Spagna.