PSG, Luis Enrique: "C’è ancora molta strada da fare e molte cose da migliorare"

Successo esterno per il Paris Saint-Germain, I rossoblu della capitale si sono imposti per 4-1 sul Lione nell'ultimo turno di campionato. Al termine della sfida del Groupama Stadium, il tecnico Luis Enrique ha analizzato la partita: "Sì, il risultato è molto buono e l’atteggiamento della squadra è stato perfetto, ma c’è ancora molta strada da fare e molte cose da migliorare. Sono però contento dell'ambizione e della personalità della squadra.

Il legame Mbappé-Vitinha? Siamo ancora in un periodo in cui vanno create le sinergie, un periodo in cui conosciamo i giocatori, cosa vogliamo, cosa cerchiamo. Ma è chiaro che quando metti insieme calciatori di alta qualità succedono grandi cose".