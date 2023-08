PSG, Luis Enrique: "Neymar e Verratti? Domani vedrete. Spero che Mbappé..."

C'era grande attesa per la conferenza stampa di Luis Enrique alla vigilia della sfida contro il Lorient. Il tecnico spagnolo, emozionato per il suo esordio in Ligue 1, ha dovuto ovviamente affrontare anche le domande su Mbappé, Neymar e Verratti, che potrebbero lasciare la squadra nelle prossime settimane: "La situazione di Mbappé non è nuova. Già in passato è accaduto un episodio simile ed è stata trovata una soluzione positiva tra il giocatore e il club. Spero che si trovi un accordo ma vi ricordo la filosofia del PSG: nessuno è al di sopra del club".

Neymar e Verratti fuori dal progetto?

"Di solito non rivelo le nostre conversazioni private. Le mie decisioni faranno capire qual è la mia opinione sulla questione in modo molto chiaro".