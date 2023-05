PSG, mai così tanti soldi in commissioni agli agenti. Ma la Juve spende di più

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Paris Saint-Germain non ha mai speso così tanto per agenti come nella gestione Jorge Campos. È quanto emerge dai dati pubblicati da DNCG, che analizza le finanze dei club per la Ligue 1 e ha reso note le commissioni pagate dalle società ai procuratori. Come prevedibile, in vetta c'è il PSG che, relativamente alla stagione 2021/2022, ha speso per questa voce 39,44 milioni di euro. Clamoroso il divario con le inseguitrici: l'Olympique Marsiglia è al secondo posto con circa 10 milioni di euro in commissioni, terzi a pari merito Monaco e Rennes a quota 9,2 milioni.

La Juventus spende di più. Interessante, per un paragone internazionale, quello con le cifre della Serie A, diffuse ogni anno dalla FIGC nell'ambito delle regole sulla trasparenza. Nel nostro campionato, il PSG sarebbe infatti soltanto al secondo posto: nell'ultima stagione, la Juventus ha speso in commissioni agli agenti ben 51,3 milioni di euro. Qui tutte le cifre relative ai club di Serie A.