Psg, Mbappé non convocato per il match con il Nizza

vedi letture

(ANSA) - PARIGI, 15 MAG - Kylian Mbappé è assente nel gruppo del Psg che stasera affronterà fuori casa il Nizza per il posticipo della 32esima giornata di Ligue 1, come altri giocatori, tra cui Ousmane Dembélé e Achraf Hakimi. "Vittima di un fastidio al tendine del ginocchio sinistro, Mbappé rimarrà a Parigi a curarsi oggi", ha indicato il club in un aggiornamento medico. La superstar del calcio francese, che domenica ha giocato la sua ultima partita con il Psg al Parco dei Principi prima della sua partenza quasi sicuramente verso Madrid quest'estate, salterà la penultima partita di Ligue 1 del suo club, prima dell'ultima giornata di domenica a Metz. Assenti nel gruppo anche Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Nuno Mendes, Achraf Hakimi e Keylor Navas.

L'allenatore Luis Enrique ha risparmiato più volte i suoi giocatori da quando il Psg ha conquistato lo scudetto. Il Paris Saint Germain dovrà giocare anche la finale della Coppa di Francia contro il Lione il 25 maggio a Lille. (ANSA).