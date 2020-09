PSG-OM da saloon: 17 cartellini estratti, record nel ventunesimo secolo in Ligue 1

PSG-Marsiglia di ieri sera ha stabilito un record in Ligue 1: con 17 cartellini complessivi è l'incontro con più sanzionati della Ligue 1 nel XXI secolo: per la cronaca i gialli a Neymar (11'), Florenzi (13'), Bernat (52'), Paredes (72'), Di Maria (74'), e i rossi a Kurzawa, Paredes e Neymar nei minuti di recupero. Per il Marsiglia cartellini gialli a Sakai (7'), Payet (11'), Gueye (38'), Alvaro (50'), Lopez (61'), Benedetto (71'), Strootman (90'). E due espulsioni nei minuti di recupero: Amavi e Benedetto.