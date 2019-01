PSG, Rabiot ha detto no al Tottenham: vuole firmare per il Liverpool

Intervenuti tramite sondaggio, i lettori di MilanNews.it si sono allineati alle scelte della dirigenza rossonera, mostrandosi soddisfatti della scelta di sostituire lo scontento Gonzalo Higuain con Krzysztof Piatek, arrivato dal Genoa per 35 milioni più bonus....

Federico Giunti, intervistato da Milan TV, ha commentato il successo ottenuto dai suoi contro il Napoli: "I tre punti sono la miglior medicina, speriamo ci diano una spinta forte per proseguire nella risalita. Vedo attenzione ai dettagli e grande partecipazione, stiamo...

Milan e Liverpool erano presenti ieri sugli spalti del Mario Rigamonti di Brescia.Gli osservatori avevano, sul proprio taccuino, Sandro Tonali, centrocampista delle Rondinelle inseguito da praticamente tutte le big d'Europa. Cellino però non ha intenzione di...

Bioscalin, marchio iconico dell'azienda Giuliani, diventa Hair Care Partner di AC Milan per le stagioni 2018/2019 e 2019/2020. Bioscalin® è il brand di Giuliani - società farmaceutica operante da più di 100 anni - dedicato alla salute e al...

Rabbia Campedelli "Var così non serve

CorSera - Milan, si cerca un esterno d'attacco: rossoneri tra Carrasco e Deulofeu. Centrocampo, no per Sensi, Duncan e Diawara

CorSera - Milan, Deulofeu tornerebbe volentieri in rossonero ma c'è l'ostacolo Watford

Gazzetta - Milan, il Watford non vuole cedere Deulofeu in prestito a gennaio

Leggo - Milan, in arrivo un altro fedelissimo di Gazidis: si tratta di Hendrik Almstadt

Gazzetta - Milan, niente Olympiacos per Antonio Donnarumma: il portiere ha mercato in Championship

Il Giornale titola: "Milan, difesa blindata e Piatek arma in più"

Tuttosport - Milan, per l'attacco spunta anche il brasiliano Everton del Gremio

Gazzetta - Milan, Gattuso colpito da Piatek: il polacco dovrebbe giocare titolare domani sera in Coppa Italia

Repubblica: "Milan, Deulofeu è l’obiettivo per l’attacco"

Gazzetta - Milan, per l'attacco piace anche Groeneveld del Bruges ma ci sono due dubbi

Tuttosport: "Il Milan non prende gol: la diga è Bakayoko"

Milan, Carrasco chiede lo stesso stipendio che aveva Higuain in rossonero

Milan, il Sassuolo non vuole cedere nè Sensi nè Duncan

Salvini: "Higuain si è comportato in maniera indegna, non mi piacciono i mercenari"

Milan, se non dovesse partire Antonio Donnarumma andrà sistemato Plizzari: il giovane portiere cerca una maglia da titolare

ESCLUSIVA MN - Ag. Calabria: "Migliora sempre, ecco i due motivi. Mercato? Club interessati, ma ha in testa solo il Milan. Basta criticare Gattuso"

TMW - Milan, Deulofeu sempre più lontano. No Gracia, Pozzo chiede 30 mln

Paquetà, Gattuso non pensava che il brasiliano fosse così pronto tatticamente

Vitali a MN: "Non mi aspettavo l'addio di Higuain, il Milan non deve puntare su chi ha già dato tanto"

MN - Deulofeu spinge per tornare al Milan. Leo non vuole arrivare a 25 mln

Milan, Paquetà sempre titolare dal suo arrivo. E giocherà dal primo minuto anche domani contro il Napoli in Coppa Italia

Il Liverpool piomba su Tonali. Italiane in allarme

Il Milan e il "Goal of the Day": la punizione di Becks contro il Genoa

Deulofeu e i ricordi in rossonero: 4 reti e 3 assist in 17 partite

Ag. Bakayoko: "Esperienza al Milan? Qualche difficoltà, poi la svolta. Soddisfatto in rossonero"

Gattuso a MTV: "Ripartiamo dai primi 50' col Napoli. Piatek sembra Tomasson, Caldara e Biglia rientrano in 7 giorni"

Milan, i 23 convocati contro il Napoli: Conti c'è, out Strinic

Napoli, i convocati per il Milan: riecco Allan, fuori Hysaj e Albiol per un affaticamento muscolare

Al via a Roma countdown per Europei 2020

PSG, Rabiot ha detto no al Tottenham: vuole firmare per il Liverpool

Giampaolo: 'Quagliarella in azzurro? No contentino'

