PSG, Rabiot verso Barcellona. Ma Arsenal e Tottenham non demordono

Adrien Rabiot sembra sempre più vicino al Barcellona, ma le altre contendenti non demordono. Sul centrocampista francese ci sono anche alcuni club italiani, Milan e Juventus su tutti, e anche le inglesi non stanno a guardare: Tottenham e Arsenal sono interessate a ingaggiare il calciatore del PSG, il cui contratto scadrà a giugno. Lo riporta The Sun