PSG, si chiude la telenevola Neymar: torna al Barcellona

Va verso la conclusione una delle trattative più lunghe e importanti dell'intera estate: il Barcellona batte la concorrenza del Real Madrid e riporta in Catalunya Neymar, ceduto due anni fa al PSG per la cifra record di 250 milioni di euro ma che a Parigi non ha saputo incidere come il club avrebbe voluto. Sky racconta di un ritorno concretizzatosi proprio in queste ore, con le firme che sarebbero in procinto di essere siglate.