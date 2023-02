PSG, tensione nello spogliatoio dopo il ko contro il Monaco

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il 3-1 del "Luis II" contro il Monaco ha lasciato degli strascichi nello spogliatoio del Paris Saint-Germain. Come riporta l'edizione odierna de L'Equipe, al termine del match Luis Campos avrebbe parlato alla squadra sottolineando la mancanza di aggressività sul terreno di gioco. Pronta sarebbe arrivata la risposta di Neymar e Marquinhos non condividendo le argomentazioni del dirigente. Tensione dunque all'interno della squadra. Non il modo migliore per avvicinarsi alla gara di Champions League contro il Bayern Monaco.