PSG, Thiago Silva: "Napoli? Lì è una guerra, mai vinto col Milan"

Al termine della gara vinta contro il Lille, il capitano del PSG Thiago Silva ha parlato anche della sfida al Napoli: "Non è stato facile alla fine, ho avuto i crampi ma ero tranquillo perché difensivamente eravamo solidi. Napoli? E' importante e sarà complicato. Con una sconfitta lì e per noi sarà quasi finita. Perciò dovremo essere concentrati e motivati, siamo in grado di vincere a Napoli, con il rispetto che dobbiamo avere per loro che hanno vinto oggi 5-1. Sono al massimo livello come noi, vediamo che succede. Al San Paolo è difficile giocarci, non ricordo di averci vinto col Milan. Lì non finisce mai la partita, anche sopra di due gol perché se segnano è una guerra".