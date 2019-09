Psg: torna Neymar, tifosi freddi

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Si prospetta un esordio stagionale non facile per Neymar con la maglia del Psg, oggi pomeriggio in Ligue 1 contro lo Strasburgo. Dopo l'esito negativo del tira e molla estivo per la cessione, il brasiliano ha deciso di rimanere a Parigi dove però dovrà riguadagnarsi la stima dei tifosi. La frangia più dura di loro, riunita nel Collectiv ultras Paris (Cup) ha diffuso una lettera aperta a tutti i sostenitori della squadra invitandoli a tenere un atteggiamento deciso nei suoi confronti "per fargli capire che non ha più il diritto di sbagliare e che il percorso di redenzione sarà lungo... molto lungo". "Dal punto di vista calcistico, Neymar è uno dei più grandi talenti della sua generazione - scrive il Cup - ma per noi la questione è un'altra: diverse volte ha mancato di rispetto al club e in certi casi lo ha persino umiliato. È fuori discussione che noi si penalizzi la squadra per un solo giocatore, ma per quanto lo riguarda per ora ci sarà indifferenza".