PSG, ufficiale l'esonero di Tuchel

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - E' ufficiale, Thomas Tuchel non è più l'allenatore del Paris Saint Germain. Il club francese ha infatti formalizzato in una nota l'addio dell'allenatore che guidava la squadra dal 2018, senza però fare il nome del successore che dovrebbe essere l'argentino Mauricio Pochettino. "Dopo un'analisi approfondita della sua situazione sportiva, il Psg ha deciso di rescindere il contratto di Thomas Tuchel" scrive la società parigina. La partenza a sorpresa di Tuchel era stata rivelata il 24 dicembre, all'indomani del successo per 4-0 sullo Strasburgo. All'origine del licenziamento i dissidi tra il tecnico e il direttore sportivo del club, Leonardo, e alcune dichiarazioni in cui Tuchel criticava la politica relativa al mercato. "Ringrazio Thomas Tuchel e il suo staff per tutto ciò che hanno portato al club - le parole del presidente del Psg, Nasser Al-Khelaïfi - Thomas ha messo molta energia e passione nel suo lavoro, e naturalmente ricorderemo i bei momenti che abbiamo passato insieme. Gli auguro tutto il meglio per il suo futuro". Tuchel, 47 anni, nelle due stagioni e mezzo al Psg ha vinto due titoli del campionato francese (2019, 2020), una coppa di Francia e soprattutto ha portato il Psg alla prima finale di Champions. Si attende ora la nomina del nuovo tecnico, in vista della ripresa degli allenamenti fissata per il 3 gennaio: il nome è quello di Pochettino. (ANSA).