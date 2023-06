PSG, un portavoce smentisce l'entourage di Mbappé: "Coinvolti nelle discussioni di rinnovo"

MilanNews.it

Tiene banco in ogni prima pagina sportiva d'Oltralpe il caso riguardante Kylian Mbappe e il suo futuro nel PSG in bilico dopo il rifiuto di attivare l'opzione per spostare la scadenza dal 2024 al 2025.

Il Telegraph riporta un breve virgolettato di un portavoce del club, che spiega come le dichiarazioni di stamani diffuse dal suo entourage, secondo cui non ci sarebbero state contrattazioni, siano inesatte: "Affermare che non siano stati coinvolti nelle discussioni per il rinnovo è assolutamente falso".