Pugno a tifoso, Neymar fermato 3 turni

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Tre giornate di squalifica (e due di diffida) sono state inflitte all'attaccante del PSG Neymar per il pugno rifilato ad un tifoso del Rennes, dopo la finale di coppa di Francia persa dai parigini. La squalifica scatterà da lunedì 13 maggio. Il brasiliano - che ha anche tre giornate di squalifica inflittegli dall'Uefa da scontare per le critiche via social all'arbitro della sfida di Champions con il Manchester United - rischiava fino a otto giornate di stop ma il Comitato di disciplina della federcalcio francese non ha ravvisato gli estremi della "brutalità". Neymar salterà le ultime due giornate della Ligue 1 e la Supercoppa di Francia del prossimo 3 agosto.