Pugno duro del Psg, Mbappé non convocato col Lorient

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - Pugno duro del Paris Saint Germain che non ha convocato Kylian Mbappé per la prima partita della stagione di Ligue 1 in programma oggi al Parco dei principi conto il Lorient. In campo non sarà assente anche il brasiliano Neymar per una indisposizione fisica. Mbappé non si allena insieme alla prima squadra da quando ha annunciato l'intenzione di non rinnovare il suo contratto con il club parigini in scadenza nel 2024.In queste settimane ha partecipato soltanto ad una delle cinque amiche disputate dai parigini e non ha preso parte alla tournée in Giappone.

Neymar soffre di una "sindrome virale" ma è anche lui in uscita. Secondo le indiscrezioni di mercato, sul brasiliano ci sarebbero gli interessi dei club della Saudi League anche se il giocatore non ha nascosto il desiderio di poter tornare al Barcellona, squadra dalla quale proviene ma che non ha le risorse economiche per acquistarlo. (ANSA).