Pulisic, 25 anni ma già veterano della nazionale: nessuno ha più presenze di lui

Christian Pulisic sta vivendo la miglior stagione della sua vita. Lo dicono i numeri che non sono mai stati così elevati per l'americano nè al Borussia Dortmund, nè tanto meno al Chelsea. Con il gol al Verona, Pulisic è arrivato a quota 12 gol stagionali, di cui 9 messi a segno in Serie A. In totale ha messo a referto anche 8 assist. Una stagione in cui sta trovando una continuità mai vista e che aveva cominciato quasi da scommessa. E il fatto che si stia rivelando una scelta vincente e che abbia superato i due ultimi anni difficili a Londra, probabilmente va motivato anche grazie alla sua già elevata esperienza.

Pulisic ha solo 25 anni ma ne ha già vissuti moltissimi ad alto livello. E questo è dimostrato per esempio dai numeri con la nazionale statunitense. Nella rosa dei convocati per le Final Four di Nations League che gli States giocheranno nei prossimi giorni, Pulisic è quello che ha il maggior numero di presenze in nazionale, ben 64. Il più vicino a lui è il 36enne difnesore centrale Tim Ream, fermo a 55.