Pulisic a DAZN: "Vogliamo finire al meglio la stagione e ottenere il secondo posto"

vedi letture

Christian Pulisic, intervistato da DAZN prima di Milan-Cagliari, ha rilasciato queste parole: "E' veramente importante per noi, dobbiamo finire al meglio la stagione, dobbiamo ottenere il secondo posto e fare punti. Ovviamente oggi è il primo passo per raggiungere questo obiettivo. Giochiamo in casa conto il Cagliari, dobbiamo vincere".

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Cagliari:

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Gabbia, Thiaw, Florenzi; Musah, Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Pulisic. A disp.: Nava, Torriani; Calabria, Caldara, Hernández, Terracciano, Tomori; Adli, Pobega, Zeroli; Jović, Leão, Okafor. All.: Stefano Pioli.

CAGLIARI: (4-5-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Obert; Nández, Sulemana, Deiola, Prati, Luvumbo; Shomurodov. A disp.: Aresti, Radunović; Azzi, Di Pardo, Hatzidiakos, Wieteska; Mancosu, Oristanio, Viola; Kingstone, Lapadula, Pavoletti, Petagna. All.: Claudio Ranieri.