Pulisic a Milan TV: "Partita difficile ma vogliamo vincere. Miglior stagione in carriera? Le statistiche dicono questo"

vedi letture

All'arrivo della squadra a San Siro, nel pre partita di Milan-Cagliari, lo statunitense Christian Pulisic è intervenuto ai microfoni di Milan TV. Queste le sue dichiarazioni.

Sarà una partita difficile perché il Cagliari ha bisogno di punti per la sua classifica ma noi vogliamo vincere in casa nostra:

"Si, certo. Non sarà una partita semplice. Anche loro stanno lottando per il loro obiettivo e quindi saranno motivati, vorrano vincere, ma noi speriamo di fare una buona prestazione e vincere".

Parlando di te: definisci questa stagione la migliore della tua carriera fino ad ora?

"Si. E' difficile da dire. Le statistiche dicono questo, ma io non sto facendo altro che divertirmi in Seria A con il Milan. Sto avendo tantissime opportunità di giocare e dimostrare le mie qualità. Quindi mi sto solo divertendo".