Pulisic a Milan TV: "Vogliamo continuare a vincere: le ultime partite ci hanno dato energia"

vedi letture

Il Milan tra pochi minuti sarà in campo all'Arechi contro la Salernitana per l'ultima trasferta dell'anno solare 2023, gara valevole per la diciassettesima giornata di Serie A. L'obiettivo è dare continuità in campionato dopo la bella vittoria contro il Monza e cercare di non perdere troppo terreno da Inter e Juventus che occupano le prime posizioni. Nel pre partita, ai microfoni di Milan TV, è intervenuto Christian Pulisic che ha parlato così dell'imminente sfida.

Sulle sensazioni per la partita: "Sarà una partita difficile, ma allo stesso tempo esaltante perchè non è mai facile quando si gioca in trasferta"

Sulle ultime vittorie: "Ci hanno dato più energia le ultime partite e non vediamo l'ora di metterci in gioco"

Sulla condizione personale: "Mi sento bene, per me è importante aiutare la squadra con gol e assist. Ma l'importante è il risultato della squadra e vogliamo continuare a vincere"