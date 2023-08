Pulisic a Sky: "Serata perfetta. Vogliamo lottare per vincere lo scudetto"

Christian Pulisic è intervenuto nel post partita di Bologna-Milan al microfono di Peppe Di Stefano a Sky Sport 24. L’esterno americano, autore del gol dello 0-2 e architetto di quello dello 0-1, ha raccontato così la sua prima partita ufficiale con la maglia milanista addosso: “E’ stata una bellissima partita, non aver subito gol è stato fantastico. È stato tutto incredibile arrivare qui, conoscere i miei nuovi compagni, l’allenatore e lo staff”.

Sulle ambizioni: “Vogliamo lottare per vincere lo scudetto e per arrivare in fondo a tutte le competizioni alle quali partecipiamo”.