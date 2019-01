Pulisic al Chelsea per 64 milioni

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - Primo colpo di mercato per il Chelsea. Il 2019 dei Blues si apre con l'acquisto dal Borussia Dortmund di Christian Pulisic: a comunicare l'avvenuto affare - costo dell'operazione 64 milioni di euro - è stato lo stesso club della Bundesliga, che continuerà però ad avere in prestito fino a fine stagione il ventenne giocatore statunitense. Diversi club erano a caccia del giovane centrocampista americano di origini croate: la squadra allenata da Maurizio Sarri ha battuto la concorrenza di City e Liverpool. "Giocare in Premier League è sempre stato il sogno di Christian - ha spiegato il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Michael Zorc -. Non potevamo trattenerlo, non siamo stati in grado di prolungare il suo contratto. In questo contesto, abbiamo deciso di accettare l'offerta del Chelsea, molto convincente per noi". Pulisic ha collezionato 110 presenze con la maglia del Borussia e ha segnato 15 gol.