Pulisic ancora decisivo, Stramaccioni: "Per me è un giovane-vecchio"

Andrea Stramaccioni, nel post partita di Milan-Sassuolo su DAZN, parla così di Christian Pulisic.

L'americano anche oggi è stato decisivo con un gol. Queste le sue dichiarazioni: “L’ho definito più volte un giovane-vecchio. Ha già giocato in grandissimi palcoscenici con grandi club. C’è stato questa coincidenza che gli USA erano in ritiro in Qatar dove la mia squadra si allenava, ho avuto modo di vederlo. È un professionista a 360 gradi. Alla base di questo fatto c’è anche un ambiente in cui si è integrato ad una velocità molto più elevata rispetto ad altri giocatori, e questo secondo me può averlo aiutato. È una delle note più positive di questi primi mesi milanisti”.