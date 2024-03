Pulisic batte... Pulisic: record di reti in una singola stagione per Capitan America

La rete segnata all'Hellas Verona è la consecutiva per Christian Pulisic, che ha colpito in entrambe le partite lo Slavia Praga con in mezzo la rete che ha deciso la sfida contro l'Empoli in Serie A. Un unicum nella carriera dello statunitense che ha inoltre battuto un record personale, ossia quello delle reti segnate.

Il gol segnato al "Bentegodi" è il 12°, superata la stagione 2019/20 dove "Capitan America" difendeva i colori del Chelsea. E siamo solamente al 17 marzo.

Questo il dettaglio delle reti:

21 agosto 2023, Bologna - Milan 0-2 (un gol)

26 agosto 2023, Milan - Torino 4-1 (un gol)

30 settembre 2023, Milan - Lazio 2-0 (un gol)

7 ottobre 2023, Genoa - Milan 0-1 (un gol)

2 dicembre 2023, Frosinone - Milan 2-3 (un gol)

13 dicembre 2023, Newcastle - Milan 1-2 (un gol)

30 dicembre 2023, Milan - Sassuolo 1-0 (un gol)

18 febbraio 2024, Monza - Milan 4-2 (un gol)

7 marzo 2024, Milan - Slavia Praga 4-2 (un gol)

10 marzo 2024, Milan - Empoli 1-0 (un gol)

14 marzo 2024, Slavia Praga - Milan 1-3 (un gol)

17 marzo 2024, Hellas Verona - Milan 1-3 (un gol)