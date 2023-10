Pulisic, che inizio! In cima a molte statistiche individuali

Christian Pulisic forse non poteva immaginare inizio migliore con la maglia rossonera. L'americano in questo primo mese e mezzo ha già segnato quattro gol (tre con il sinistro, il suo piede debole) e di questi almeno tre hanno regalato la vittoria al Milan. In generale, salvo qualche naturale giro a vuoto, è sempre stato determinante: anche nella gara giocata meno bene, contro il Verona, il gol nasce del suo pressing offensivo. In generale nel Milan, Pulisic è secondo per dribbling riusciti (8), primo per tiri in porta (7), primo per falli subiti (12) e secondo nei duelli vinti (32).