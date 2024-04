Pulisic, che stagione! Tutti i numeri in Serie A di 'Captain America'

Quella contro il Lecce è stata l'ennesima dimostrazione di quanto Christian Pulisic sia un giocatore totale, di un'altra categoria, ed il curriculum dello statunitense non può che esserne la conferma. Alla prima stagione in Serie A l'americano ha stracciato e sta stracciando ogni record, diventando con la rete siglata contro i salentini il giocatore nord americano più prolifico nella storia del campionato italiano.

Se si dovesse continuare a viaggiare su questi numeri, l'impressione è che difficilmente un domani si riuscirà a spodestare dal trono Christiano Pulisic, che in maglia Milan ha ritrovato serenità ma soprattutto fiducia, quella che forse gli è mancata in quel di Londra, ricambiata senza alcun ombra di dubbio in campo con prestazioni da top player.

A confermare questo sono ovviamente i numeri fino a qui registrati in stagione dallo statutinense, in doppia cifra di gol per la prima volta in Serie A ed in carriera, a dimostrazione di quanto l'area meneghina gli abbia fatto bene. Non solo, anche le altre statistiche di Pulisic sono impressionati, le quali sono state svelate dai colleghi de Il Corriere dello Sport.

PULISIC: TUTTI I NUMERI IN CAMPIONATO

Minuti giocati: 2062

Gol: 10

XG: 5.74

Tiri totali: 50

Tiri nello specchio: 25

Assist: 6

Tocchi: 1201

% passaggi riusciti: 82.1