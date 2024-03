Pulisic cita Kobe dopo lo Slavia: "Il lavoro non è finito"

vedi letture

Nella partita di ieri sera Christian Pulisic è stato ancora una volta uno dei migliori in campo per il Milan. E non è stato solo il gol che, anzi, è stata la giocata più facile della sua partita, ma la prestazione in generale. L'ex Chelsea dà la sensazione di essere, insieme a Leao, l'uomo che decide le partite del Milan quando si accende. Ieri lo ha fatto anche in occasione del rosso a Diouf: fallo commesso sul numero 11 e Slavia Praga in inferiorità numerica, con il Milan che - anche se non in pieno - ne ha certamente giovato.

Pulisic, che è stato anche votato come Mvp dai tifosi del Milan sulla app ufficiale del club, al termine della gara ha commentato su Instagram la vittoria nella gara di andata, citando Kobe Bryant, da buon americano e milanista: "Jobs not finished". Ovvero: "Il lavoro non è finito". La citazione di Kobe non è casuale, vista l'emoji del serpente: com'è noto il soprannome del cestista era Black Mamba.