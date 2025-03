Pulisic come Lautaro e Olise ma meglio di Rodrygo e Luis Diaz: il dato

Quanto sta facendo Christian Pulisic in questa stagione è incredibile. Con il gol segnato nell'ultima giornata di campionato contro il Como, l'attaccante statunitense ha raggiunto la quota nove in gol in campionato, aggiornando ulteriormente uno score da capogiro che lo incorona come uno dei migliori giocatori in Europa nel suo ruolo.

C'è da dire, comunque, che Pulisic quest'anno è risultato essere decisivo non solo in Serie A ma anche in Europa, in Champions League, come confermano i 4 gol segnati nel corso della League Phase. Sommando tutti i gol e gli assist messi a segno in questa stagione, lo statunitense sta avendo un rendimento migliore (o uguale) rispetto a giocatori come Lautaro Martinez, Luis Diaz e Rodrygo, giusto per citarne alcuni della sua stessa categoria.

I NUMERI DI PULISIC A CONFRONTO CON ALTRI CAMPIONI

Pulisic: 15 gol e 9 assist (tot: 24)

Lautaro Martinez: 18 gol e 6 assist (tot: 24)

Michael Olise: 13 gol e 11 gol (tot: 24)

Heung-Min Son: 11 gol e 11 assist (tot: 22)

Rodrygo: 13 gol e 8 assist (tot: 21)

Luis Diaz: 13 gol e 5 (tot: 18)

Phil Foden: 10 gol e 6 assst (tot: 16)

Khvicha Kvaratskhelia: 7 gol e 7 assist (tot: 14)

*secondo fati Transfermarkt in tutte le competizioni