Pulisic contro De Ketelaere: i numeri del duello a confronto

Manca davvero poco alla sfida di San Siro tra Milan e Atalanta, nella quale i rossoneri di Stefano Pioli dovranno dare un forte segnale dopo le due recenti sconfitte consecutive. In campo questa sera ci saranno molti duelli tra le due squadre: quello che incuriosisce di più vede protagonisti Christian Pulisic e Charles De Ketelaere.

Infatti, per l'americano rossonero sin qui 7 reti, 6 assist, 17 tiri in porta e 81,7 % di passaggi completati. Numeri interessanti anche per l'ex Milan, in questo momento in prestito alla Dea, con il belga che ha collezzionato finora 6 gol, 6 assist, 16 tiri in porta e il 75% di passaggi riusciti.