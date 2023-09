Pulisic, contro l'Uzbekistan il gol numero 26 con la nazionale americana

Nella notte gli Stati Uniti d'America hanno affrontato a St. Louis la nazionale dell'Uzbekistan in amichevole. Gli americani hanno vinto per 3-0 con l'ultima rete che è stata messa a segno da Christian Pulisic allo scadere dal dischetto. Si è trattato del gol numero 26 con la squadra a stelle e strisce per il nuovo numero 11 del Milan. Ieri è stata anche la presenza numero 61: una media di circa 0.5 gol a partita in nazionale.