Pulisic convinto da Pioli: "Contento di averlo come allenatore: ti stimola a dare il massimo e sento la fiducia"

vedi letture

Parole al miele quelle che Christian Pulisic ha espresso direttamente dal ritiro della nazionale degli Stati Uniti per Stefano Pioli, suo allenatore al Milan. La Gazzetta dello Sport oggi ha riportato le dichiarazioni dell'americano: "È un ottimo allenatore, oltre a essere una persona di grande spessore. Ti stimola a dare il massimo senza farti sconti ma è pronto anche a rincuorarti e ad aiutarti quando sbagli. Sento la sua fiducia ed è qualcosa di fantastico per un giocatore. Sono davvero contento di averlo come allenatore"