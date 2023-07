Pulisic convinto: "La fiducia del club ti dà sicurezza. Ecco perchè ho scelto il Milan..."

Christian Pulisic, dopo la conferenza stampa pre Real Madrid, è stato intervistato in esclusiva da Bleacher Report e ha parlato così dell'aria che sta respirando nei primi giorni in rossonero e di perché ha scelto il Milan davanti ad altri club: "Quando hai la fiducia del mister, dei compagni e di tutto il team questo ti dà moltissima sicurezza e ti permette di essere te stesso, di usare le qualità che hai e che hanno visto in te. Ho avuto buone sensazioni di voler venire in questo club che voleva le qualità che potevo portare. Conoscevo anche già qualche ragazzo nella squadra e questo aiuta molto”