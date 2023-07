Pulisic dagli States: "Pioli mi ha convinto subito, voglio dare tutto per la squadra"

vedi letture

Christian Pulisic ha parlato in conferenza stampa dagli Stati Uniti. Queste le parole del neo acquisto rossonero sul suo arrivo al Milan: "Sono felice di essere al Milan, voglio dare tutto per questa squadra. Ho parlato con Pioli, è servito poco per trasferirmi al Milan, mi sono bastate poche conversazioni. Il mister mi ha fatto capire che mi voleva qui, mi ha chiesto di essere il più concreto possibile per aiutare i miei compagni"