Pulisic di ritorno a Milanello: "Settimana solida a casa negli Stati Uniti!"

Christian Pulisic è di ritorno, così come Musah, in Europa e a Milanello dove sarà domani per allenarsi con il gruppo. La pausa internazionale è stata prolifica per il numero 11 degli states che ha segnato due gol in due partite, fornendo anche un assist. Christian ha commentato l'ultima settimana così sui propri profili social: "Settimana solida a casa negli Stati Uniti!"