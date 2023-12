Pulisic: "Domani ci sarà un'atmsofera calda, dobbiamo essere pronti"

vedi letture

Newcastle-Milan, sfida valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League e in programma oggi alle 21:00 al St. James's Park della città inglese, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su Prime Video e in live web testuale su MilanNews.it. Alla vigilia della gara di Champions, Christian Pulisic è intervenuto in conferenza stampa. Questa la sua risposta alla seguente domanda:

Com'è il St. James's Park?

"Ci ho giocato, sarà un'atmosfera calda. Partita importante per noi e per loro, dobbiamo essere pronti e non vediamo l'ora di preparare una partita del genere".