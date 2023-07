Pulisic dopo la prima sgambata a Milanello: "Grande prima settimana a Milano"

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Christian Pulisic, nuovo acquisto del Milan, ha commentato così la prima sgambata a Milanello contro il Lumezzane: "Grande prima settimana a Milano! Ci vediamo presto in America".



Il giocatore arrivato dal Chelsea a titolo definitivo, per una cifra che si aggira sui 20 milioni, sarà uno dei punti di riferimento della squadra: nonostante la giovane età - 24 anni -, Pulisic vanta sicuramente grande esperienza anche in campo europeo.