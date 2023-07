Pulisic è carico, Tuttosport: "Sono qui per vincere trofei"

MilanNews.it

Christian Pulisic è molto carico. Nel corso della sua prima conferenza stampa da giocatore del Milan, come riportato oggi da Tuttosport, ha ribadito un concetto espresso già all'aereoporto di Malpensa una volta atterrato due giorni fa: "Sono qui per vincere trofei". L'americano ha continuato: "Lo scudetto sarebbe un trofeo nuovo per me e sicuramente proveremo a vincerlo. Giocare la Champions League con il Milan? Sicuramente è stato uno dei motivi che mi ha portato a scegliere i rossoneri. Lo scorso anno la squadra è arrivata in semifinale e quest’anno dobbiamo provare a fare ancora meglio"