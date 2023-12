Pulisic e i gol segnati in trasferta: l'ultimo a ottobre contro il Genoa

Vigilia di Salernitana-Milan con i rossoneri pronti a scendere in campo, domani sera alle 20:45 sul campo dei granata di Pippo Inzaghi, reduci dalla sconfitta contro l'Atalanta. Il Milan visto contro il Monza è una squadra che sta bene, infortuni a parte, e che è in grado di mettere in scena un calcio di ritmo e concretezza in zona gol. Speciale focus dedicato a Christian Pulisic, finora uno dei migliori giocatori del Milan per rendimento.

L'americano ex Borussia Dortmund e Chelsea in Serie A è a quota 6 reti, quasi tutte siglate a San Siro e con l'ultimo gol in campionato segnato in trasferta il 7 ottobre nella pazzesca serata di Genova. In Champions League il sigillo dell'esterno rossonero è arrivato in Inghilterra sul campo del Newcastle: che questo possa essere di buon auspicio per Pulisic, con l'obiettivo di ritrovare la gioia del gol in Serie A anche lontano da Milano.