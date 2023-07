Pulisic e la Champions: è stato il primo americano a vincerla

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Christian Pulisic è a un passo dal diventare un giocatore del Milan. Rinforzo importante per l'attacco rossonero che vuole essere competitivo su più fronti. Uno di questi è, ovviamente, la Champions League con la quale Pulisic ha un rapporto speciale: non solo è l'americano con più reti all'attivo nella competizione (7) ma è anche l'unico americano ad averla vinta. L'anno buono fu il 2021 con il Chelsea, insieme a Olivier Giroud: la stella statunitense fu decisivo specialmente in semifinale con un assist e un gol contro il Real Madrid. Un bel biglietto da visita.