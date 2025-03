Pulisic e Musah convocati dagli Stati Uniti: Yunus figura tra gli attaccanti

Gli Stati Uniti hanno diramato la lista dei 23 convocati per le Final Four di Concacaf Nations League che si disputeranno nella prossima pausa per le nazionali. Gli statunitensi, che hanno vinto fino a questo momento tutte e tre le edizioni della competizione, saranno impegnati nella semifinale contro Panama e poi affronteranno nell'eventuale finale la vincente tra il Canada e il Messico di Santi Gimenez. Come sempre, sono stati chiamati dal CT Pochettino i due rossoneri Christian Pulisic e Yunus Musah (che figura tra gli attaccanti).

La lista dei 23 convocati:

PORTIERI

Schulte, Steffen, Turner

DIFENSORI

Carter-Vickers, Fossey, McKenzie, Ream, Richards, Robinson, Scally, Trusty

CENTROCAMPISTI

Adams, Cardoso, Luna, McKennie, Tessman, Reyna

ATTACCANTI

Agyemang, Musah, Pulisic, Sargent, Weah, White