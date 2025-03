Pulisic e Musah si giocano la CONCACAF Nations League: il calendario

L'ultima sosta prima della volata finale di aprile e maggio. L'attività dei club si ferma per lasciare spazio alle nazionali, e sono 15 i giocatori rossoneri che dopo Milan-Como hanno raggiunto le loro rappresentative in giro per il mondo. Tanta Nations League (UEFA ma anche CONCACAF), ma anche impegni di qualificazione al Mondiale 2026.

Dall'altra parte dell'oceano i due rossoneri americani Christian Pulisic e Yunus Musah saranno impegnati nelle semifinali e finali della CONCACAF Nations League, una competizione che esiste da tre edizioni e che per tre volte è andata a finire proprio nella bacheca degli Stati Uniti. La nazionale a stelle e strisce sarà impegnata alla mezzanotte di venerdì nella semifinale contro Panama: con una vittoria si accede alla finale contro la vincente tra Canada e il Messico di Santi Gimenez. Gli impegni dei due statunitensi:

Stati Uniti-Panama: venerdì 21 marzo ore 00.00, Los Angeles - CONCACAF Nations League

ev. Stati Uniti-Messico/Canada: lunedì 24 marzo ore 00.00, Los Angeles - CONCACAF Nations League