Pulisic è on fire: nelle ultime 5 partite numeri incredibili per l'americano

vedi letture

Avvio di stagione super per l'ex Dortmund e Chelsea, ora al Milan autore di un grande inizio di stagione. Nelle ultime cinque partite, contando anche la nazionale, l'americano classe 98' ha messo a segno: un assist contro il Cagliari e il gol decisivo contro la Lazio. A Dortmund in Champions League una prestazione opaca, ma successivamente l'esterno d'attacco rossonero è andato ancora in rete a Genova e in amichevole contro la Germania.