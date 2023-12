Pulisic è una sentenza: quando segna, il Milan vince la partita

vedi letture

Christian Pulisic si sta affermando come il miglior acquisto estivo del Milan. Sono i numeri a confermarlo: l'americano in questa sua prima parte di stagione, la prima con il Diavolo, ha trovato sette gol stagionali. Sei li ha messi a segno in campionato mentre uno, contro il Newcastle, in Champions League. Ora è secondo in questa speciale classifica interna, dietro a Giroud.

La curiosa e positiva curiosità è che quando Pulisic segna, il Milan vince: è quasi come un teorema matematico, non si scappa. Questo è successo con il Bologna, con il Torino, con Lazio, Genoa, Frosinone, Newcastle e Sassuolo.