Pulisic eletto ancora "Giocatore americano dell'anno": eguagliato Donovan

Christian Pulisic è stato eletto calciatore americano dell'anno per il 2023: l'attaccante del Milan ha vinto questo premio per la quarta volta nella sua carriera, eguagliando il record di sempre di Landon Donovan. Il club rossonero ha pubblicato il video del momento in cui l'ex Chelsea ha saputo della sua vittoria. Queste le sue parole: "Grazie ragazzi, lo apprezzo molto".

Il comunicato ufficiale: "L’attaccante della Nazionale degli Stati Uniti Christian Pulisic è stato votato Giocatore Statunitense dell’anno per il 2023. La sua è stata un’annata eccezionale nella quale ha trascinato gli Stati Uniti con i sue goal, è stato nominato miglior giocatore della Concacaf Nations League 2022-23 dopo che la nostra Nazionale ha vinto il suo secondo titolo consecutivo, ed ha iniziato alla grande la sua avventura al Milan dopo il trasferimento estivo". In precedenza aveva già fatto suo il riconoscimento nel 2017, 2019 e 2021.