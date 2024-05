Pulisic: "Eliminazione EL? Forse la strategia non è stata perfetta. Siamo diventati vulnerabili per la voglia di attaccare sempre"

vedi letture

La stagione che si sta per concludere, nonostante il secondo posto in campionato, non ha soddisfatto più di tanto i tifosi che stanno contestando il club nelle ultime settimane. Intervistato da Il Giornale, Christian Pulisic ha commentato così lo stato d'animo dei tifosi milanisti: "I tifosi ci hanno spinto e aiutato per tutta la stagione, col rumore e con l'entusiasmo, con il tutto esaurito: per questo motivo ho rispetto del loro stato d'animo attuale.

L'eliminazione dall'Europa League e il ko nel derby? Posso pensare che abbiamo affrontato queste partite senza la giusta organizzazione, non sempre abbiamo difeso in modo giusto, forse la strategia non è stata perfetta, siamo diventati vulnerabili lasciando esposta la fase difensiva per la voglia di attaccare sempre".