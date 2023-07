Pulisic elogia i nuovi compagni: "Mi piacciono i vecchi e quelli che sono arrivati: abbiamo grandi ambizioni"

Christian Pulisic nella conferenza di vigilia della sfida contro il Real Madrid (questa notte alle 4 italiane in diretta su Sky e Dazn) ha parlato anche della squadra in cui si è inserito, affermando: "La dirigenza e l'allenatore mi hanno voluto fortemente all'interno della squadra, in più la presenza di giocatori come Tomori, Giroud e Loftus ha facilitato la mia decisione. Erano grandi amici già a Londra. Riguardo al gruppo, mi piacciono i giocatori che ci sono e quelli che sono arrivati, c'è una bella chimica, abbiamo grandi ambizioni grazie a una rosa di alto livello. Vogliamo giocarci ogni trofeo".